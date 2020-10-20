الصين تختبر لقاحات ضد كورونا على 60 ألف شخص

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 20 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن مسؤول حكومي صيني، اليوم، أن نحو 60 ألف شخص في عدة دول تلقوا لقاحات تجريبية صينية ضد كوفيد-19 كجزء من أربع تجارب إكلينيكية، مؤكداً أن أياً منهم لم تظهر لديه نتائج غير حميدة.



وتمكنت الصين، التي سجلت ظهور فيروس كورونا المستجد في نهاية عام 2019 منذ ذلك الحين، من القضاء فعلياً على الوباء، وهي من الدول التي تعد أبحاثها حول لقاح محتمل الأكثر تقدماً.

وقال تيان باوغو، المسؤول بوزارة العلوم والتكنولوجيا، للصحافيين إن "التجارب الإكلينيكية للمرحلة الثالثة للقاحات (الصينية) الأربعة تسجل تقدماً"، مضيفاً أن "نحو 60 ألف متطوع تلقوا لقاحاً تجريبياً" ضد كوفيد-19 في إطار هذه التجارب، و"لم يتم الإبلاغ عن أي آثار جانبية خطيرة".

والمرحلة الثالثة في التجارب هي الأخيرة قبل التقدم للحصول على الموافقة على اللقاح.

وتعمل عدة شركات صينية، بينها سينوفاك وسينوفارم، على إعداد لقاح ضد كوفيد-19.

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واتجهت الشركتان العملاقتان لإجراء اختبارات على لقاحاتها التجريبية في الخارج، ولا سيما في البرازيل وإندونيسيا.

وأضاف تيان أن "الظروف لم تعد مواتية لإجراء المرحلة الثالثة من التجارب في الصين" حيث يُسجل عدد قليل فقط من الإصابات الجديدة.

ولم يحصل أي لقاح في العالم بعد على موافقة لتوزيعه تجارياً على نطاق واسع، لكن السلطات الصينية أعطت الضوء الأخضر للاستخدام الطارئ لبعض هذه اللقاحات.

فمنذ وليو، أعطي لقاح لمئات الآلاف من الأشخاص الذين يشغلون وظائف تعتبر أساسية في الموانئ والمستشفيات وغيرها من المناطق العالية الخطورة.

وتخطط الصين لتكون قادرة بحلول نهاية العام على إنتاج 610 ملايين جرعة سنوياً من العديد من لقاحات كوفيد-19.

وسيتعين زيادة هذا الإنتاج السنوي إلى أكثر من مليار جرعة اعتباراً من عام 2021