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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالفيديو.. "الأمير النائم" يتحرك بعد 15 سنة من الغيبوبة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 20 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر الأمير الوليد بن خالد بن طلال، المعروف بـ"الأمير النائم"، وهو يحرك أصابعه ثم يده بعد 15 سنة من الغيبوبة.
وتصدر الفيديو محرك البحث "غوغل" في السعودية، صباح اليوم، بوصفه يمثل نوعاً من الاستجابة لدى الأمير السعودي.
ويبدو في الفيديو أن شخصاً يطلب من الأمير رفع إصبعه، ليقوم بذلك، ثم يعاود الطلب منه مرة أخرى لرفع كفه بصورة أعلى، فيستجيب أيضاً.
كان الأمير الوليد بن خالد بن طلال قد تعرض لحادث سير عام 2005 خلال دراسته بالكلية العسكرية، ودخل في غيبوبة منذ ذلك، واختلفت التشخيصات الطبية لحالته الصحية، في حين يصر الأمير خالد بن طلال على إبقاء نجله تحت الأجهزة والمتابعة أملاً بالشفاء.
شاهد.. #الأمير_النائم يتحرك بعد 15 سنة من الغيبوبةhttps://t.co/biRr64yhJh#البيان_القارئ_دائماً pic.twitter.com/uhuKtJ09In— صحيفة البيان (@AlBayanNews)
شاهد.. #الأمير_النائم يتحرك بعد 15 سنة من الغيبوبةhttps://t.co/biRr64yhJh#البيان_القارئ_دائماً pic.twitter.com/uhuKtJ09In— صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 20, 2020
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