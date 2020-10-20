أحمد بن حميد: مصدر فخر واعتزاز



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السموّ حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، أن صحيفة ”الخليج 365” تمثل مصدر فخر واعتزاز لكل إماراتي، لأنها إحدى المؤسسات الصحفية الوطنية الشامخة التي ساهمت في تشكيل وعي أبناء الوطن، وحفرت اسمها بأحرف من نور في سجل الصحافة العربية.

وقال في تصريح، بمناسبة اليوبيل الذهبي «يطيب لي أن أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات لصحيفة ”الخليج 365” بهذه المناسبة الغرّاء، لتأسيس هذه القلعة الصحفية الشامخة، متمنياً لها دوام التقدم والنجاح لما فيه خير الإمارات وريادتها».

وأشاد الشيخ أحمد بن حميد، بالدور الكبير لصحيفة ”الخليج 365” إلى جانب الصحف المحلية الأخرى، في الارتقاء بواقع الصحافة الوطنية، والدفاع عن قضايا الوطن، والمواطن.