وزير الطيران: رفع درجة الاستعداد بالمطارات المصرية

جاء بحسب بيان حصلت عليه "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن وزير الطيران المدنى، محمد منار، عقد اجتماعا موسعا اليوم بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران ورؤساء مجالس إدارات الشركات القابضة والتابعة لها ورئيس سلطة الطيران المدنى ورئيس هيئة الأرصاد الجوية ومساعدي وزير الطيران.

© Sputnik . Khaled Taha

ويهدف الاجتماع إلى مناقشة الاستعدادات الخاصة بالمطارات المصرية فى ضوء البيانات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التى تفيد بتعرض البلاد خلال الأيام القادمة لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية مصحوبة بسقوط الأمطار.

وخلال الاجتماع تم استعراض الخطط والاستعدادات الخاصة للتعامل مع كافة السيناريوهات المحتملة، التى يمكن أن تتعرض لها البلاد، كما تم مناقشة الإجراءات والاستعدادات داخل المطارات المصرية، وفقا لنماذج المحاكاة والأساليب التدريبية التى تم تنفيذها لمواجهة مثل هذه الأزمات والتنسيق مع الجهات المعنية طبقا لخطة الحكومة المصرية.

وتابع البيان: "شدد وزير الطيران على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى بالمطارات المصرية، وكذا مركز العمليات المتكامل بشركة مصر للطيران ومتابعة الموقف أولا بأول بالمطارات على مدار الساعة، خلال الفترة القادمة لضمان انسيابية الحركة داخل المطارات".

وأوضح البيان أن وزير الطيران المدني أكد أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية تمتلك الخبراء والمتخصصين والأجهزة والمعدات الحديثة في مجال رصد الظواهر المناخية والتنبؤات الجوية قبل حدوثها وترسل التقارير الفنية للجهات التنفيذية بالدولة، التى تعد بمثابة الإنذار المبكر لاتخاذ التدابير اللازمة لمنع حدوث الأزمات.