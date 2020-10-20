الكويت: نؤكد مواصلة المساعي لإنهاء الخلاف الخليجي

وقال رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح الخالد الصباح، في كلمة أمام مجلس الأمة اليوم الثلاثاء: "نلتزم بسياسة خارجية راسخة ملتزمة بثوابتها المبدئية فعلى الصعيد الخليجي سنواصل المساعي الخيّرة لانهاء الخلاف بين الاشقاء وسنواصل العمل على دعم مجلس التعاون الخليجي باعتباره اطاراً يحقق مصالحنا ويلبي تطلعات شعوبنا".
وتبذل الكويت جهودا للوساطة بين طرفي الأزمة، لكنها لم تتمكن حتى الآن من تحقيق اختراق يعيد الأوضاع لما كانت عليه بين دول مجلس التعاون الخليجي الست، وهي: قطر والسعودية والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان.
وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قطعت العلاقات السياسية والتجارية وروابط النقل مع قطر، متهمة إياها بـ"دعم الإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة، التي اعتبرت أن الحظر المفروض عليها يهدف إلى النيل من سيادتها.
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