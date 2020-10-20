الرئيس الإسرائيلي: الاتفاقات مع الإمارات خطوة باتجاه عصر السلام

وغرد عبر حسابه على "تويتر"، قائلا: إن "هبوط طائرة الاتحاد في مطار بن غوريون، والاتفاقيات التي وُقعّت اليوم مع وزراء المالية والاقتصاد الإماراتيين، تُشكل خطوة نحو عصر جديد في الشرق الأوسط، عصر السلام".

وأضاف "نسأل الله المزيد من هذه الإنجازات، وأن ننعم بحياة سلام وتعاون مع جيراننا في المنطقة".

​وأكدت كلا من إسرائيل والإمارات اليوم العمل على تعزيز التعاون في الاقتصاد وغيره من المجالات، خلال الزيارة الرسمية الأولى لوفد إماراتي إلى إسرائيل، والذي شمل وزيري الدولة للمالية والاقتصاد بالإمارات، حيث تم التوقيع على 4 اتفاقيات بين الجانبين في مجال الاستثمار والعلوم، وتسيير الرحلات الجوية، والإعفاء من تأشيرات الدخول.

كما أعلن خلال الزيارة عن صندوق أمريكي إماراتي إسرائيلي مشترك، مقره القدس، يحمل اسم "صندوق أبراهام"، وبرأس مال قدره 3 مليار دولار، ستقوم المؤسسة الأمريكية الدولية لتمويل التنمية ودولة الإمارات ودولة إسرائيل من خلاله بتخصيص أكثر من 3 مليارات دولار، في إطار مبادرات الاستثمار والتنمية التي يقودها القطاع الخاص لتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي والازدهار في الشرق الأوسط وخارجه.

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كانت الإمارات والبحرين وقعتا في البيت الأبيض برعاية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، اتفاقيتين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وبالأمس، اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي قرارا بالمصادقة على "الاتفاق الإبراهيمي" الموقع مع إسرائيل برعاية أمريكية، منتصف الشهر الماضي، والذي يقضي بإقامة سلام وتدشين علاقات دبلوماسية كاملة.

من جانبها، انتقدت القيادة الفلسطينية بشدة الاتفاق الإماراتي والبحريني مع الإسرائيلي. وقالت إن "كل ما جرى في البيت الأبيض من توقيع اتفاقيات بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وسلطة الاحتلال الإسرائيلي لن يحقق السلام في المنطقة".