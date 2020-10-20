شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من «وزارة الحج» بشأن طريقة التسجيل لحجز العمرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت وزارة الحج والعمرة، اليوم، أن تطبيق اعتمرنا الصادر من الوزارة هو الطريقة الوحيدة للتسجيل في العمرة.

وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر : “لحجز العمرة أو الصلاة في المسجد الحرام أو الزيارة أو الصلاة في الروضة الشريفة يجب استخدام تطبيق اعتمرنا الصادر من وزارة الحج والعمرة ولا يوجد أي تطبيق آخر”.

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ونشرت الوزارة الروابط الخاصة بالتطبيق على أنظمة آيفون وأندرويد وهواوي كالتالي :

– آيفون :اضغط هنا

– أندرويد :اضغط هنا

هواوي :اضغط هنا