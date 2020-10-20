شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من «وزارة الحج» بشأن طريقة التسجيل لحجز العمرة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت وزارة الحج والعمرة، اليوم، أن تطبيق اعتمرنا الصادر من الوزارة هو الطريقة الوحيدة للتسجيل في العمرة.
وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر : “لحجز العمرة أو الصلاة في المسجد الحرام أو الزيارة أو الصلاة في الروضة الشريفة يجب استخدام تطبيق اعتمرنا الصادر من وزارة الحج والعمرة ولا يوجد أي تطبيق آخر”.
ونشرت الوزارة الروابط الخاصة بالتطبيق على أنظمة آيفون وأندرويد وهواوي كالتالي :
– آيفون :اضغط هنا
– أندرويد :اضغط هنا
هواوي :اضغط هنا
كانت هذه تفاصيل خبر تنبيه مهم من «وزارة الحج» بشأن طريقة التسجيل لحجز العمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.