بالصور.. ضبط 8 مخالفين لأنظمة الصيد بحوزتهم 3 مسدسات بحرية بـ«جدة»

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكن حرس الحدود بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، من ضبط 5 مواطنين و3 مقيمين مخالفين لأنظمة الصيد البحري بمحافظة جدة. وأوضحت إمارة منطقة مكة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن المخالفات تمثلت في استخدام أدوات صيد مخالفة، و3 مسدسات بحرية، و2 مشكات.

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