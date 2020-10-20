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شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء أكثر من 14 ألف سيارة «مازدا CX-9» لخلل قد يتسبب في نشوب حريق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء ، عن استدعاء 14.333 مركبة موديل مازدا “CX-9″، موديل 2015 – 2016.
وكشفت الوزارة أن الاستدعاء جاء بسبب احتمالية حدوث تشققات في خرطوم تنفيس خزان الوقود بسبب درجات الحرارة العالية ، قد يؤدي أثناء إعادة التزود بالوقود إلى تسرب الوقود وخطر نشوب حريق حال وجود مصدر اشتعال .
ودعت الوزارة إلى التواصل مع الوكيل من أجل إجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.
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