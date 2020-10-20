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شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» تكشف عن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بـ«هشاشة العظام» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
أكدت هيئة الغذاء والدواء، أن نقص بعض الفيتامينات في الجسم يعد من مسببات الإصابة بهشاشة العظام، ونصحت بالحرص على إجراء الفحوصات باستمرار.
وأوضحت الهيئة أن هناك 3 فئات هم الأكثر عرضة بالإصابة بهشاشة العظام :
– النساء التي تجاوزت أعمارهن 65 عاماً والرجال التي تجاوزت أعمارهم 70 عاماً .
– الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي بمرض هشاشة العظام .
– الانقطاه المبكر للدورة الشهرية قبل عمر 45 .
ويأتي تنويه هيئة الغذاء والدواء تزامناً مع#اليوم_العالمي_لهشاشة_العظام، وحرصاً منها على توعية المواطنين والمقيمين بهذا المرض والكشف المبكر عنه .
جدير بالذكر أن هشاشة العظام مشكلة شائعة، تصبح العظام فيها ضعيفة، وسهلة الكسر، وتتطور ببطء على مدى عدة سنوات ، وغالبًا ما يتم تشخيص المرض عند سقوط طفيف ، أو تأثير مفاجئ يسبب كسر العظام .
مسميات أخرى :
ترقق العظام – المرض الصامت.
سبب الإصابة بهشاشة العظام :
– استخدام بعض الأدوية مثل الكورتيكوستيرويدات (الكورتيزون) عن طريق الفم بجرعات عالية لفترة طويلة، وتناول عقار الهيبارين، وهو مانع للتجلط، وبعض أدوية الصرع، مثل دواء الفنيتوين.
– الإصابة ببعض مشكلات الغدد وإنتاج الهرمونات مثل: زيادة إفراز الغدة الدرقية والجار درقية، ومتلازمة كوشينغ، ونقص هرمون الإستروجين.
– تفقد النساء كثافة عظامهن بسرعة في السنوات القليلة الأولى بعد انقطاع الطمث، وخصوصًا إذا بدأ انقطاع الطمث مبكرًا (قبل عمر 45 سنة).
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