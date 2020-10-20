الأمانة العامة لدور الإفتاء في العالم تصدر العدد التاسع عشر من "جسور"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 20 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

تزامنًا مع قرب الاحتفال بذكر المولد النبوي الشريف، صدر العدد التاسع عشر من نشرة "جسور" الناطقة بلسان الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الذي تفاعل مع هذه الذكرى العطرة، فخرج محملًا بموضوعات وتقارير تفيض بجلال ذكرى ميلاد سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم.



وفي محاولة لاستعادة ذكريات القرون السابقة، وعناية المسلمين من لدن أسلافهم الكرام إلى يومنا هذا بإحياء هذا اليوم التاريخي الأعظم الذي شرفه الله بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه، حرص فريق التحرير على الوفاء قدر المستطاع بهذه المناسبة الكريمة من خلال الغوص في تفاصيل سيرة وميلاد نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم والدروس المستفادة منها، فضلًا عن تناول مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي ومشروعيتها.

كما يبين العدد كيف أن الاحتفال بِمولدِ النَّبي صلى الله عليه وآله وسلم مِن أفضل الأعمال وأعظم القربات؛ كونه تعبيرًا عن الفرح والحب للرسول الكريم الذي هو أصل من أصول الإيمان.

ويتناول فريق التحرير في العدد التاسع عشر من "جسور" جولة إخبارية معمقة في باب "عالم الإفتاء"، حيث تطرق إلى مجموعة من أهم أخبار عالم الإفتاء والمؤسسات الإفتائية في العالم.

فيما يتناول باب "المؤشر العالمي للفتوى" 10 نتائج حول فتاوى الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وهل ستغيِّر جائحة فيروس كورونا أحكام فتاوى المولد النبوي أم لا؟

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وفي باب "رؤى إفتائية" يتناول العدد 4 معالم توضح الهدي النبوي في الفتوى وهو الجزء الأول من مقال مكون من جزأين.

وفي سياق ذي شأن يتناول باب "فتوى أسهمت في حل مشكلة" توضيحًا مهمًّا حول مشروعية مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

أما في باب مراجع إفتائية فيتناول فريق التحرير عرضًا لكتاب "الشفا بتعريف حقوق المصطفى" للقاضي عياض المراكشي.

كما تناول فريق التحرير في باب تطوير المؤسسات الإفتائية تطبيق إدارة الجودة في المؤسسات الإفتائية (5 - 6) .. مرحلة التنفيذ.

وتحت عنوان مشاهد من احتفال علماء الأمصار قديمًا بالمولد الشريف، تقرءون مقالًا لـ " هاني ضوة" نائب المستشار الإعلامي لمفتي مصر.

وفي ختام العدد يكتب فضيلة الدكتور إبراهيم نجم-مستشار مفتي مصر، الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم- مقالًا مهمًّا يبحث فيه "الفكر الصدامي والانعزالي عند المتطرفين"، ومقالًا بالإنجليزية يجيب فيه عن «هل قتل الناس بوحشية جزء من التعاليم الإسلامية؟».