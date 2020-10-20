الشيخة جواهر: الخليج مثال للإعلام الملتزم المسؤول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

قالت حرم صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة: «اليوم نشارك صحيفة ”الخليج 365” الاحتفاء بذكرى مرور 50 عاماً على تأسيسها وانطلاقتها، كانت فيها مثالاً للإعلام الملتزم المسؤول والشريك في التنمية والبناء والتقدم، وترسيخ القيم والثقافة الإماراتية الأصيلة، ما جعلها وعلى مدار عقود واحدة من الصحف العربية المقروءة والمؤثرة على نطاق واسع من المحيط للخليج.

في هذه المناسبة نهنئ القائمين على صحيفة ”الخليج 365” اليوم، ونستذكر إنجازات المؤسسين لهذه الصحيفة العريقة وكل من مر وعمل فيها سابقاً، لقد كانت الخليج ولا تزال وجهة للمثقفين والصحفيين والمفكرين العرب، تحمل أحلام وطموحات الوطن والأمة وتعبر عنها بمهنية عالية تركت آثارها في المشهد الثقافي والحضاري سواء على مستوى الدولة أو الوطن العربي بشكل عام.

لطالما نظرنا في إمارة الشارقة ودولة الإمارات إلى الإعلام بأهمية كبيرة، خاصةً في هذه المرحلة، مرحلة ثورة الاتصال والمعلومات، حيث تصل الأخبار والمواد الإعلامية والصحفية لجميع العالم بدون حواجز، وهذا يعني أن الإعلام بات يشكل ملامح الأمم وصورها في ساحة الرأي العام العالمي، وبات مرآة تعكس قيم وأخلاق الشعوب، بل لقد أصبح من أهم عوامل القوة لما يمارسه من دور في تسهيل العلاقات الاقتصادية والثقافية وتبادل المصالح بشكل عام بين الدول والمجتمعات.

وفي هذا السياق، من العدالة أن نذكر دور الإعلام والصحافة بشكل عام، ودور صحيفة ”الخليج 365” بشكل خاص في ترسيخ الصورة الذهنية للشارقة ونقلها للعالم كإمارة تضع الثقافة والمعرفة والعلوم والاهتمام بالإنسان وتنمية مهاراته على رأس قائمة أولوياتها، وتسعى بشكل متواصل نحو توظيف إمكاناتها في خدمة المجتمع الإنساني ودعم مسيرته نحو تحقيق التنمية والتقدم.

لا شك في أن الاحتفاء بالذكرى الخمسين لصحيفة ”الخليج 365”، هو تأكيد على رسالتها ورؤيتها، وتعهد بمواصلة دورها في دعم مسيرة المجتمع الإماراتي، هذه المسيرة التي تحتاج إلى التكامل بين كافة العوامل والعناصر لتحقق أهدافها وتترجم غاياتها. لكل شخص في صحيفة ”الخليج 365” مباركة جهودكم، ولتبدأ مسيرتكم نحو الخمسينية الأخرى بالشغف والإصرار، والوعي الذي عهدناكم به».