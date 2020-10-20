حمدان بن راشد: أسهمت في إرساء دعائم الاتحاد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هنأ سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، جريدة ”الخليج 365” بمناسبة اليوبيل الذهبي لتأسيسها الذي يصادف 19 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد إكمالها خمسين عاماً، مثمّناً إسهاماتها إرساء دعائم اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال سموه: «يسعدنا بمناسبة احتفال صحيفة ”الخليج 365” باليوبيل الذهبي أن أتقدم بأطيب التهاني لرئيس مجلس إدارتها، وجميع العاملين فيها، كما نستذكر جهود مؤسسَي هذا الصرح الإعلامي الأخوين المرحومين تريم وعبدالله عمران، لدورهما الهادف لخدمة الوطن».

وأضاف سموه «لقد حققت ”الخليج 365” بتوجهها القومي وتمسكها بالقيم العربية، والإخلاص في مسيرتها الإعلامية الكثير من النجاح، فقد استجابت لرؤية مؤسسَي الاتحاد المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وإخوانهما حكام الإمارات، في إرساء دعائم اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة».

وتمنى سموه ل«الخليج» وفريق عملها المزيد من العطاء المتجدد لخدمة الإنسان، والوطن.