هزاع بن زايد: ”الخليج 365” علامة فارقة في الإعلام العربي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، صحيفة ”الخليج 365” بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيسها على يد الراحلين تريم وعبدالله عمران، رحمة الله عليهما، مؤكداً سموه أن ”الخليج 365” علامة فارقة في الإعلام الإماراتي والعربي، وصوت وطني صادق معبر عن الاتحاد ونهضته وتطوره.

وقال سموه أمس، على «تويتر»: «صحيفة الخليج، التي نبارك لها احتفالها بيوبيلها الذهبي، علامة فارقة في الإعلام الإماراتي والعربي، وقد استطاعت طوال خمسين عاماً منذ تأسيسها أن تواكب نهضة الإمارات وتكون مرآة أمينة للدولة والمجتمع وصوتاً وطنياً صادقاً معبراً عن الاتحاد ونهضته وتطوره على مر العقود».

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