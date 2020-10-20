فاهم القاسمي: ترسّخ ثقافة الانتماء والولاء



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، أن الذكرى الخمسين لتأسيس ”الخليج 365” تمثل مناسبة للاحتفال بالنجاحات التي حققتها على المستويات المحلية والخليجية والعربية، حيث كانت شاهداً على قيام الاتحاد، وواكبت مسيرة النهضة التنموية الشاملة التي شهدتها البلاد.

وأضاف الشيخ فاهم القاسمي: «أدت صحيفة الخليج دوراً فاعلاً في ترسيخ مفاهيم الوحدة الوطنية وثقافة الانتماء إلى الهوية الإماراتية، وتعزيز الروابط الخليجية ودعم العمل الخليجي المشترك، فضلاً عن دورها الكبير في تعزيز أواصر الأخوة العربية. ونحن إذ نبارك الاحتفال باليوبيل الذهبي للصحيفة، فإننا واثقون بأنها ستبقى أحد أبرز المنابر الإعلامية الملتزمة بمعايير الإعلام المهني والصدق، لتواصل دورها الوطني وتحقق المزيد من الإنجازات».