شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد الشرقي: ولدت عملاقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة: في البدء نهنئ صحيفة ”الخليج 365”، وأبارك لها احتفالها بيوبيلها الذهبي، وهي تمضي بخطى متطورة ومتجددة تملأ الساحة الخليجية والعربية إشعاعاً، وألقاً إعلاميا، بقيادة خالد عبدالله عمران تريم، رئيس مجلس إدارة دار الخليج للصحافة والطباعة والنشر، ورئيس تحرير الصحيفة التي ولدت عملاقة، كما أهنئ جميع العاملين في دار الخليج، وجمهور قراء الصحيفة بمناسبة مرور 50 عاماً من العطاء الصحفي والريادة والتميز، وأترحم على روح مؤسسَيها المغفور لهما بإذن الله تعالى، تريم عمران وعبدالله عمران.

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