شكرا لقرائتكم خبر عن بدور بنت سلطان: هيأت بيئة حاضنة للثقافة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هنأت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للناشرين، إدارة وكوادر صحيفة الخليج، مؤكدة أنها من أوائل المؤسسات الإعلامية التي أسهمت في تهيئة بيئة حاضنة للثقافة، من خلال استقطاب الإعلاميين المتميزين، الذين أسهموا في تطوير المشهد الثقافي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإمارة الشارقة خصوصاً، ما جعلها واحدة من أكثر الصروح الإعلامية التي قدمت تجربة إعلامية رائدة في دعم شتى القطاعات، لا سيما القطاع الثقافي.
وأوضحت الشيخة بدور القاسمي أن الصحيفة كانت نواة لمشروع ثقافي وإعلامي كبير، جنت دولة الإمارات العربية المتحدة، وإمارة الشارقة، طوال خمسين عاماً ثماره، ومهدت الطريق لتعزيز الواقع الإعلامي محلياً وعربياً، والارتقاء به، نظراً للعمق الإقليمي الذي تأسست وقامت عليه، انسجاماً مع رؤى وتطلعات إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة.
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