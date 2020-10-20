الإمارات تطلب رسميا من إسرائيل افتتاح سفارة في تل أبيب

وقالت قناة "كان" الرسمية، إن وزارة الخارجية الإماراتية بعثت برسالة رسمية لوزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي تطلب فيها إقامة سفارة في تل أبيب.
من جانبه، قال أشكنازي في أول تصريح لصحفيين إماراتيين وصول رفقة وفد رسمي إلى مطار بن غوريون: "حكومة وشعب إسرائيل يقدرون بشدة الخطوة الشجاعة التي اتخذها قادة الإمارات نحو السلام وقيادة المنطقة بأسرها نحو مستقبل أفضل".
وفي وقت سابق الثلاثاء، وقع وفد إماراتي 4 اتفاقيات مع إسرائيل لدى وصوله مطار بن غوريون.
وشملت الاتفاقيات مجال الطيران والإعفاء المتبادل من التأشيرات للسياح من البلدين، وحماية الاستثمارات والعلوم والتكنولوجيا.
وتم الاتفاق على إلغاء متبادل للتأشيرات بين الدولتين.
ووقّع من الجانب الإسرائيلي وزير المال "يسرائيل كاتس" ووزيرة النقل "ميري ريغيف"، ووزير العلوم والتكنولوجيا "يزهار شاي" ومدير عام هيئة السكان "شلومو مور- يوسف".
ووصل وفد حكومي إماراتي، إلى إسرائيل، اليوم، في أول زيارة رسمية منذ التوقيع على اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين، منتصف الشهر الماضي.
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