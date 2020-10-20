إصابة مسؤول في بعثة الهلال الأحمر التركي برصاص مجهولين في جنوب اليمن

القاهرة –سبوتنيك. وأبلغ مصدر في السلطة المحلية في المحافظة، وكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، بأن "مسلحين أطلقوا النار الليلة الماضية على المسؤول المالي لبعثة الهلال الأحمر التركي، علي جان بودك، أثناء مروره في منطقة جعولة بمديرية دار سعد شمالي عدن".

وأضاف المصدر أن المسؤول الثاني في البعثة التركية الإغاثية أصيب بجروح بالغة في الرأس نقل على أثرها إلى مستشفى أطباء بلا حدود.

وجاء الهجوم، عقب نحو أسبوعين من احتجاز سيارة تقل رئيس بعثة الهلال الأحمر التركي في اليمن مصطفى آيدين، والمسؤول المالي للبعثة علي جان بودك، ومترجم ثالث، على حاجز تفتيش تابع لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن.