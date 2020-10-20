وبحسب تصريح السكروفي لـ"بوابة إقريقيا الإخبارية"، فقد وصل الوفد مساء أمس الاثنين، وستبدأ مباحثاته غدا الاربعاء.
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وقال السكروفي، إن الوفد يتألف من ممثلين لوزارة خارجية حكومة الوفاق، مؤكدا أن وفدا ثانيا يمثل وزارة الصحة سيصل إلى تونس اليوم للغرض ذاته.
وأشار السكروفي إلى أن الوفد الليبي، عند اكتماله، سيعقد غدا الأربعاء جلسة عمل مع نظيره من الحكومة التونسية لتدارس سبل وآليات إعادة فتح معبر رأس الجدير الحدودي بين البلدين، ووضع بروتوكول صحي مشترك يمكن من إعادة فتح المعبر وفق الخطة الوطنية التونسية للتصدي لتفشي فيروس كورونا.
يذكر أن الخلاف بين الجانبين يتمثل في رفض الليبيين الخضوع للحجر الصحي الإجباري عند حلولهم بتونس، في حين تقر تونس هذا الإجراء على كل الوافدين إليها، حسبما أفاد السكروفي.
وتضغط بعض الجهات من بينها مجلس رجال الأعمال التونسيين والليبيين، في اتجاه إيجاد حل وسط لهذا الإشكال، من ذلك إقرار القيام بالتحاليل السريعة لفيروس كورونا بالنسبة للليبيين الوافدين إلى تونس.
كانت هذه تفاصيل خبر وصول وفد من "الوفاق" الليبية إلى تونس لبحث فتح معبر "رأس الجدير" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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