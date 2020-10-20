وقالت وكالة أنباء أخبار موريتانيا المستقلة، إن الشرطة الموريتانية أوقفت مواطنا ليبيا داخل السفارة الفلسطينية بالبلاد. واقتحم المواطن الليبي السفارة وعبث بمحتويات مكتب السفير وسكرتيرته. ويعمل المواطن الليبي في الهيئة القضائية المغاربية بنواكشوط. وقام المواطن باقتحام مبنى السفارة ليلا، وكسر باب مكتب السفير، ومن ثم عبث بمحتوياته، وكذلك مكتب سكرتيرته. وحسب الموقع كان المواطن الليبي ينوي إحراق السفارة قبل أن تتدخل الشرطة وتوقفه، بعد أن استدعتها السفارة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "عبث بمكتب السفير"... ليبي يقتحم السفارة الفلسطينية بنواكشوط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.