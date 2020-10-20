وأضاف في حديثه لـ"عالم سبوتنيك": "كما ستحصل الدولة على عوائد صادرات الذهب الأخيرة وبالتالي الاتفاق سيكون خطوة للانفتاح الاقتصادي والشراكات مع المجتمع الدولي، لكن لن يكون ذلك ضامنا لحل الأزمة الاقتصادية في السودان، التي إن لم تحل من الداخل يصعب حلها من الخارج".
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وقال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، إن رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيفتح الباب أمام إعفاء بلاده من ديون خارجية بقيمة 60 مليار دولار.
وأعلن حمدوك أن بلاده حولت إلى الولايات المتحدة المبالغ المطلوبة لتعويض ضحايا تفجير سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا في عام 1998 من أجل إزالة السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.
ويأتي هذا الإعلان بعد أن قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق، إن بلاده سترفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد أن تدفع حكومته 335 مليون دولار لـ"ضحايا الإرهاب الأمريكيين".
كانت هذه تفاصيل خبر محلل سياسي سوداني: تم الفصل بين التطبيع مع إسرائيل ورفع السودان من الدول الراعية للإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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