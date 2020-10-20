شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مستشار مجلس الإدارة بالمجلس الوطني للإعلام في الإمارات إبراهيم العابد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت وزارة شؤون الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة، المستشار إبراهيم العابد مستشار مجلس الإدارة بالمجلس الوطني للإعلام بدولة الإمارات العربية، والذي وافته المنية اليوم. ونعى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، المستشار إبراهيم العابد، قائلا عبر صفحته بموقع "تويتر": "تعازينا لقطاعنا الإعلامي في دولة الإمارات بوفاة أحد مؤسسيه إبراهيم العابد رحمه الله.. 5 عقود قضاها إبراهيم يعمل بلا كلل حتى آخر يوم.. تعازينا لأهله وأحبابه وأصدقائه ولجميع الإعلاميين في دولة الإمارات".

ونعت وزارة شؤون الرئاسة في دولة الإمارات المغفور له إبراهيم العابد الذي وافته المنية.

ويعد المستشار إبراهيم العابد أحد أبرز القيادات الإعلامية في دولة الإمارات، فقد شغل منصب المدير العام لـ"المجلس الوطني للإعلام"، ومنصب المدير العام لوكالة أنباء الإمارات "وام"، والمشرف على تحرير الكتاب السنوي لدولة الإمارات والكتيبات والمطبوعات الأخرى التي تصدر عن إدارة الإعلام الخارجي.

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وكرمه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتسليمه جائزة شخصية العام الإعلامية في حفل توزيع جائزة الصحافة العربية 2014 تقديرا لمجمل عطائه في خدمة أمته وفي خدمة صاحبة الجلالة بإخلاص وأمانة.

ويعتبر إبراهيم العابد نموذجاً رائداً للمهنية الرفيعة التي عززت المسؤولية الوطنية والاجتماعية للإعلام العربي، خاصة في الإمارات في مسيرة حافلة بالعطاء، حيث نهض بالعديد من المسؤوليات الإعلامية باقتدار، ساهمت في نقلات نوعية للإعلام الإماراتي في زمن قياسي.