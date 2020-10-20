الإمارات و ‎أمريكا وإسرائيل تنشئ الصندوق الإبراهيمي بأكثر من 3مليارات دولار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت دولة الإمارات و الولايات المتحدة الأمريكية و دولة إسرائيل، عن إنشاء الصندوق الإبراهيمي، الذي يفي بالالتزام الذي تم التعهد به خلال توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام حسبما جاء بوكالة وام الإماراتية.

وستقوم دولة الإمارات و المؤسسة الأمريكية الدولية لتمويل التنمية و دولة إسرائيل من خلال هذا الصندوق، بتخصيص أكثر من 3 مليارات دولار في إطار مبادرات الاستثمار والتنمية التي يقودها القطاع الخاص لتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي والازدهار في الشرق الأوسط وخارجه. وقد أعلن الشركاء في هذا الصندوق عن ترحيبهم بمشاركة الدول الأخرى في سبيل تحقيق هذه الأهداف.

وبحسب الوكالة، تعتبر هذه المبادرة جزءا لا يتجزأ من الاتفاق الإبراهيمي للسلام التاريخي الذي وقعته دولة الإمارات ودولة إسرائيل بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يسلط الضوء على فوائد السلام من خلال تحسين حياة شعوب المنطقة، وتجسيدا لروح الصداقة والتعاون الجديدة بين الدول الثلاث، فضلا عن الإرادة المشتركة للنهوض بالمنطقة.

وستفتح هذه الدول مكتبا للتنمية مقره في دولة إسرائيل لتحديد المشاريع الاستراتيجية ذات الأثر الإنمائي المهم والبدء بتنفيذها، بما في ذلك المشاريع التي تحفز النمو الاقتصادي، وتحسن مستويات المعيشة، وتخلق فرص عمل عالية القيمة وذات جودة عالية .. وسيمكن الصندوق أعضاءه من إطلاق استثمارات تركز على شعوب المنطقة، مما يوفر الفرصة والأمل للمنطقة وشبابها من خلال تمكينهم من بناء مستقبل يخدمهم ويخدم مجتمعاتهم.

وتعتقد دولة الإمارات و الولايات المتحدة الأمريكية و دولة إسرائيل أن هذه المبادرة سترسي الأسس لتعاون إقليمي أقوى يقوم على التنوع والتبادل والإنسانية المشتركة.

وسوف يعزز الصندوق الإبراهيمي التجارة الإقليمية، وسيمكّن مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية، ويزيد من أمن الطاقة من خلال توفير إمكانية الحصول على الكهرباء بشكل موثوق وميسّر، ويهدف الصندوق أيضا إلى تحسين الإنتاجية الزراعية، وتسهيل الوصول الموثوق والفعال للمياه النظيفة في المنطقة.

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وقال أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة إن الصندوق يعكس رغبة الدول الثلاث في وضع رفاهية الناس في المقام الأول، بغض النظر عن عقيدتهم أو هويتهم.

وأضاف ان دولة الإمارات واثقة من أن هذه المبادرة يمكن أن تكون مصدر قوة اقتصادية وتكنولوجية للمنطقة، تحسن من حياة من هم في أمس الحاجة إلى الدعم.

من جهته قال آدم بوهلر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية: سيعالج الصندوق الإبراهيمي التحديات التي تواجه المنطقة وسيزيد من الفرص الاقتصادية للجميع .. ونحن متحمسون للارتقاء بهذه الشراكة التاريخية إلى مستوى أعلى في إطار تعزيز الرخاء المشترك.

وصرح رونين بيريتز، المدير العام لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي : إن الصندوق الإبراهيمي الذي نطلقه اليوم سيكون أداة أساسية في تحقيق رؤية قادتنا لتعزيز التعاون الإقليمي، وسيدعم براعة رواد الأعمال لدينا، وسوف ينتج قائمة الأدوات المالية اللازمة، وسيوفر التسهيلات من حكوماتنا ..مشيرا إلى أن الجمع بين الأعمال والتمويل والدعم الحكومي أمر أساسي في إنشاء المشاريع على أرض الواقع.

كان وصل أول وفد حكومي من الإمارات، الثلاثاء، إلى إسرائيل لأجل بحث التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والتكنولوجيا.

ويضم الوفد الإماراتي، وزير الدولة للشؤون المالية حميد الطاير، ووزير الاقتصاد عبيد بن طوق، ومساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية عمر غباش، ويرافق الوفد الإماراتي، وفد أمريكي برئاسة وزير الخزانة ستيف منوتشين والمبعوث الأمريكي في الشرق الأوسط آفي بيركوفيتش.وكان وفد إسرائيلي كبير برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في استقبال الوفد.