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السودان يسعى للحصول على مليون طن من القمح بمساعدة أمريكية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت القائمة بأعمال وزير المالية في السودان اليوم الثلاثاء إن بلادها تعكف على شراء مليون طن من القمح عبر مساعدة أمريكية لكن تفاصيل الاتفاق لم تكتمل بعد.

وقالت القائمة بأعمال وزير المالية السوداني، نحتاج لتسريع ضبط سعر الصرفن وأن أمريكا ودول أخرى ستعرض حزما اقتصادية تشمل الديون.

وكانت قد قالت هبة محمد على، وزيرة المالية السودانية، إن الشعب تحمل كل شرور النظام السابق، معربة عن سعادتها بالتعهدات الأمريكية برفع السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب.

وقدرت وزيرة المالية السودانية، خلال مؤتمر صحفى لعدد من الوزراء السودانيين بشأن العلاقة مع الولايات المتحدة، بلادها لدى واشنطن، بـ 700 مليون دولار.، كاشفة عن نية الحكومة تغيير سعر الصرف للجنيه السوداني.، و السماح بالتحويلات المالية من الخارج.

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