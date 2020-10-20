شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الإماراتية تسجل 1077 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1077 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالى الإصابات المسجلة 117 ألفا و594 حالة، ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن الوزارة قولها، إنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات 470 حالة، بالإضافة إلي شفاء 1502 حالة لترتفع إجمالي حالات التعافي 110 ألفا و313 حالة.

وكانت وزارة الصحة الإماراتية، وافقت على بدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح "سبوتنيك-V" الروسي ضد فيروس كورونا المستجد في الإمارات، حيث جاء ذلك في بيان صدر عن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، موضحا أن تجارب اللقاح الروسي تجري بدعم من شركة Pure Health، أكبر مشغل للمختبرات في الإمارات، وستشرف عليها دائرة الصحة بأبوظبي ووزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية.

ولفتت وزارة الصحة الإماراتية إلى أن شركة أبوظبي للخدمات الصحية هي التي ستقوم بإعداد المحاضر الطبية الخاصة بالتجارب.