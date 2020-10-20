الصحة العمانية تعلن إجمالى الإصابات بفيروس كورونا 111 ألفا و33 إصابة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وزارة الصحة العمانية أن إجمالى عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة بلغت 111 ألفًا و33 إصابة، وأوضحت وزارة الصحة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 1122 وفاة بنسبة 1%.
وأشارت إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس بلغ 96 ألفًا و949 حالة تعاف لتصل نسبة الشفاء إلى 87.3%.
وكانت اللجنة العليا العمانية لبحث آلية التعامل مع التطورات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، قررت منع الحركة وإغلاق جميع الأماكن العامة والمحلات التجارية من الساعة (8:00) الثامنة مساءً حتى الساعة (5:00) الخامسة صباحًا، حتى يوم السبت 24 أكتوبر. وفقا لوكالة الأنباء العمانية.
كما قررت حظر استخدام الشواطئ طوال اليوم حتى إشعار آخر و إعادة إغلاق بعض الأنشطة التي أُعِيدَ فتحها مسبقًا ولم تلتزم بالاشتراطات الموضوعة، وستقوم الجهات المختصّة بالإعلان عن تفاصيلها في وقت لاحق ونشر أسماء المخالفين وصورهم فى مختلف وسائل الإعلام.
وتهيب اللجنة العليا بالجميع وخصوصاً الشباب التقيّد التام بجميع الإجراءات الوقائيّة على المستوى الفردي والجماعي، ووقف جميع التجمعات العائلية والاجتماعية، وستتخذ الجهات المعنيّة كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
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