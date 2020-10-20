شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى السودانى يعلن تحويل تعويضات لضحايا تفجيرات أمريكيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محافظ بنك السودان المركزى محمد الفاتح زين العابدين اليوم الثلاثاء، إن السودان حول ما اتفق عليه من تعويضات لضحايا أمريكيين لهجمات مسلحة ولأسرهم.

وأوضح أن البنوك ستبدأ إجراءات لاستعادة علاقات المراسلة الخارجية الأسبوع القادم، وأن البنك سيتبنى سياسات لضمان استقرار سعر الصرف. والمدفوعات البالغة 335 مليون دولار جزء من اتفاق مع الولايات المتحدة لرفع اسم البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وكان ترامب قال، في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، "وافقت حكومة السودان الجديدة، التي تحرز تقدما كبيرا، على دفع 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب الأمريكيين وعائلاتهم، وبمجرد الإيداع، سأرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. أخيرًا، العدالة للشعب الأمريكي وخطوة كبيرة للسودان".