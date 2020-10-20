شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تسجل 957 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبية، تسجيل 957 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليتجاوز إجمالي حالات الإصابة إلى 50 ألفا و906 حالات. وأوضح المركز - في بيان أوردته بوابة الوسط الليبية - أن 570 حالة قد تماثلت للشفاء، ليرتفع عدد المتعافين من الوباء في ليبيا إلى 27 ألفا و832 حالة، بالإضافة لـ14 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 746 حالة، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.

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