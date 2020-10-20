شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية تسجل 513 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 513 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وقالت الكيلة- في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- إنه تم تسجيل 8 وفيات جديدة، و549 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 87.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.3%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، اعلنت أمس أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 87.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.5%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وأضافت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، الاثنين، أنه تم تسجيل 5 وفيات في الضفة الغربية (مواطنة 71 عاماً من السموع، مواطن 58 عاماً من يطا، مواطنة 80 عاماً من صوريف بمحافظة الخليل، مواطن 89 عاماً من بيت ريما بمحافظة رام اهبة والبيرة، مواطن 73 عاماً من طولكرم)، إضافة إلى وفاة مواطنة من سلوان بمدينة القدس.

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وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 363 حالة في المحافظات الشمالية (59 الخليل، 20 جنين، 17 قلقيلية، 169 رام الله والبيرة، 98 نابلس)، إضافة إلى 209 حالات في مدينة القدس.

وأوضحت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (79)، محافظة نابلس (69)، محافظة بيت لحم (70)، محافظة قلقيلية (15)، محافظة رام الله والبيرة (40)، جنين (35)، أريحا والأغوار (15)، سلفيت (3)، طوباس (7)، طولكرم (43)، قطاع غزة (77)، ضواحي القدس (28)، مدينة القدس (62).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 39 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 5 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.