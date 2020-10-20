شكرا لقرائتكم خبر عن صحف الإمارات تشيد بمصادقة محمد بن راشد على اتفاق السلام مع إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت صحيفة الوطن الإماراتية باعتماد مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، بقرار بالمصادقة على “الاتفاق الإبراهيمى للسلام” والعلاقات الدبلوماسية الكاملة مع إسرائيل، ليعكس نهج دولة الإمارات المتسم بالحكمة وتغليب لغة الحوار والدفع باتجاه التعاون البناء لما فيه خير ومصلحة الجميع.

وأضافت صحيفة الوطن فى افتتاحيتها بعنوان "قاطرة السلام": بعد أكثر من 4 عقود عن أى محاولة جدية لتعزيز وزيادة محطات السلام فى المنطقة، يسجل التاريخ بفخر لدولة الإمارات قدرتها عبر شجاعة القرارات.. إذ أنجزت بقرار سيادى تاريخى معاهدة السلام مع دولة إسرائيل.

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وتابعت: مملكة البحرين الشقيقة بدورها أنجزت اتفاقًا تاريخيًا مع دولة إسرائيل، عبر السلام، حيث أن مركبه هو الوحيد الذى يمكن أن يصل إلى بر الأمان ويتسع لكل مؤمن بالانفتاح والتلاقى الإنسانى القائم على التعاون والاحترام المتبادل والتعاون المشترك للتعامل مع التحديات وكافة القضايا.

واختتمت: السلام هدف إنسانى نبيل لا يمكن لأى توجه آخر أن يقف فى مواجهته أو يحد من دوره أو النتائج التى سيثمرها، حيث أن توجيه قدرات وطاقات الشعوب وإمكاناتها يجب أن يكون نحو الخير والفائدة والتنمية، أما الشعارات التى يعيش عليها البعض كغطاء للمتاجرة فباتت من زمان لن يعود، ومن يريد مصلحة المنطقة والعالم أجمع عليه أن يجنح للسلام ويكون من الداعمين لركبه.. كونه الحل الوحيد لجميع الأزمات ولتعزيز الأمن والاستقرار خاصة فى منطقة كالشرق الأوسط التى عانت كثيرًا من تصحر المحاولات الجادة.