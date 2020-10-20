شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أعمال اليوم الثاني لمحادثات اللجنة العسكرية الليبية "5+5" في جنيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت اليوم الثلاثاء بمقر الأمم المتحدة بجنيف لليوم الثاني محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة ( 5+5 ) في جولتها الرابعة، بحضور رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز. كانت الجولة الرابعة بدأت أمس الإثنين باجتماع تقابلي مباشر بين وفدي طرفي الصراع في ليبيا. وتستمر مباحثات هذه الجولة حتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري، لحلحلة كافة المسائل العالقة بغية الوصول إلى وقف تام ودائم لإطلاق النار في عموم أنحاء ليبيا.

ذكرت الأمم المتحدة - في بيان أمس - أن عمل هذه اللجنة أي المسار الأمني يشكل أحد المسارات الثلاثة التي تعمل عليها البعثة إلى جانب المسارين الاقتصادي والسياسي والتي انبثقت عن مؤتمر برلين 2020 حول ليبيا وتبناها مجلس الأمن عبر قراره 2510 (2020) ما دعا الطرفين إلى التوصل لاتفاق لوقف دائم لإطلاق النار .

وأضافت أن ما يميز هذه الجولة هو انطلاقها باجتماع تقابلي مباشر بين وفدي طرفي النزاع في ليبيا، لافتة إلى أن الاجتماع استهل بعزف النشيد الوطني الليبي تلته كلمات افتتاحية لكل من الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة ورئيسي الوفدين.

وأشارت المنظمة الدولية إلى أن مباحثات هذه الجولة تستمر حتى 24 أكتوبر الجاري؛ وتأمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن يتوصل الوفدان إلى حلحلة كافة المسائل العالقة بغية الوصول إلى وقف تام ودائم لإطلاق النار في عموم أنحاء ليبيا.