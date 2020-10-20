وأكد الوزير أن شعب البحرين يؤمن بقيم التعايش والتسامح، مضيفاً: "نعمل على تحقيق تطلعات شعوب المنطقة"، وذلك خلال مداخلة مع قناة "العربية".
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وأضاف الوزير البحريني: "وقعنا على مذكرات تفاهم سياسية وتنموية واقتصادية مع إسرائيل"، مشيرا إلى أن المذكرات الموقعة لها صلة مباشرة بالتنمية في البلاد.
كما ذكر الوزير أن تبادل السفارات مع إسرائيل هدف مستقبلي للطرفين، مؤكدا أن "موقف البحرين ثابت من القضية الفلسطينية".
وتابع: "نأمل بتحقق تطلعات الشعب الفلسطيني. فالقضية الفلسطينية هي الأساس ونعمل لحل عادل وشامل".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية البحرين: تبادل السفارات مع إسرائيل هدف مستقبلي للطرفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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