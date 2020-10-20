وزير خارجية البحرين: تبادل السفارات مع إسرائيل هدف مستقبلي للطرفين

وأكد الوزير أن شعب البحرين يؤمن بقيم التعايش والتسامح، مضيفاً: "نعمل على تحقيق تطلعات شعوب المنطقة"، وذلك خلال مداخلة مع قناة "العربية".

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وتابع: "أردنا التأكيد على بدء العلاقات مع إسرائيل"، مشيرا إلى توقيع المنامة على مذكرات تفاهم مع إسرائيل.

وأضاف الوزير البحريني: "وقعنا على مذكرات تفاهم سياسية وتنموية واقتصادية مع إسرائيل"، مشيرا إلى أن المذكرات الموقعة لها صلة مباشرة بالتنمية في البلاد.

كما ذكر الوزير أن تبادل السفارات مع إسرائيل هدف مستقبلي للطرفين، مؤكدا أن "موقف البحرين ثابت من القضية الفلسطينية".

وتابع: "نأمل بتحقق تطلعات الشعب الفلسطيني. فالقضية الفلسطينية هي الأساس ونعمل لحل عادل وشامل".