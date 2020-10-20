وبحسب جريدة "النهار" الجزائرية، فقد أوضح شنقريحة، أن الشعب الجزائري سيواصل من خلال الاستفتاء قطع هذه المرحلة بكل عزيمة وإصرار على درب تشييد الجزائر الجديدة.
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وأضاف: "إننا في الجيش الوطني الشعبي نرى أن تحقيق كل هذه الأهداف السامية والنبيلة يمر حتما عبر تحقيق الأمن والاستقرار".
يذكر أن الفريق السعيد شنقريحة يقوم، اليوم الثلاثاء، بزيارة عمل وتفتيش الى الناحية العسكرية الثالثة في بشار.
وكان رئيس الأركان الجزائري قد دعا سابقا الشعب إلى التوجه للجان الاقتراع للمشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور المرتقب في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل لـ "رسم معالم الجزائر الجديدة".
وأكد أن الشعب الجزائري "سيسطر ملحمة عظيمة خلال استفتاء الدستور المقرر في الفاتح من نوفمبر المقبل".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس أركان الجيش الجزائري: الاستفتاء على الدستور تشييد لـ "الجزائر الجديدة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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