وأضاف قمر الدين، في مؤتمر صحفي في الخرطوم، إن "الشعب السوداني ليس إرهابيا وافتدينا البلاد بثمن زهيد لم يكن من أعمالنا وإنما ما ورثناه من النظام السابق"، قائلا: "كسبنا معركة استعادة كرامة السودان برفع اسمه من قائمة الإرهاب"، وذلك حسب
الأنباء السودانية "سونا".
مباشر| المؤتمر الصحفي لوزراء المالية والخارجية، ومحافظ بنك السودان والمستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، للحديث عن الابعاد الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب#سونا #السودانhttps://t.co/szkglH9L7C— SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) October 20, 2020
وتابع: "سنعود إلى المحافل الدولية باحترام والعمل على إعفائنا من الديون".
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في تغريدة له عبر "تويتر" مساء أمس الاثنين، أنه سيرفع اسم السودان من قائمة بلاده للدول الراعية للإرهاب، بمجرد دفع تعويضات مالية تقدر بـ335 مليون دولار، لضحايا الأعمال الإرهابية.
وفور تغريدة ترامب، أشاد رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك، بالإعلان، قائلًا في تغريدة "جزيل الشكر للرئيس ترامب على تطلعه إلى إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب، وهو تصنيف كلف السودان وأضر به ضررًا بالغًا"، مضيفًا: "نتطلع كثيرًا إلى إخطاره الرسمي للكونغرس بذلك".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية: فدينا السودان بثمن زهيد للعودة للمحافل الدولية... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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