وقال الوزير في تصريحات تلفزيونية: "نسبة تنفيذ المحطات بلغت نحو 70%. سيتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2021 وافتتاحه للجمهور، على أن يبدأ التشغيل التجريبي قبلها بشهرين".
وأوضح الوزير أن سرعة القطار ستصل 120 كيلومترا/ساعة وسينقل 25 ألف راكب في الساعة في الاتجاه الواحد، وسيكون أول وسيلة مواصلات تصل إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وعن سعر تذكرة القطار، قال وزير النقل: "يتراوح ما بين 20 إلى 25 جنيها للمسافة كاملة، وسيتم تقسيمه عدة مراحل بعدد المحطات مثل مترو الأنفاق، كما خططنا لأن يكون بجوار كل محطة موقف للسيارات".
كانت هذه تفاصيل خبر مصر... وزير النقل يكشف سعر تذكرة القطار الكهربائي وموعد تشغيله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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