مصر... وزير النقل يكشف سعر تذكرة القطار الكهربائي وموعد تشغيله

وقال الوزير في تصريحات تلفزيونية: "نسبة تنفيذ المحطات بلغت نحو 70%. سيتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2021 وافتتاحه للجمهور، على أن يبدأ التشغيل التجريبي قبلها بشهرين".

وأوضح الوزير أن سرعة القطار ستصل 120 كيلومترا/ساعة وسينقل 25 ألف راكب في الساعة في الاتجاه الواحد، وسيكون أول وسيلة مواصلات تصل إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وعن سعر تذكرة القطار، قال وزير النقل: "يتراوح ما بين 20 إلى 25 جنيها للمسافة كاملة، وسيتم تقسيمه عدة مراحل بعدد المحطات مثل مترو الأنفاق، كما خططنا لأن يكون بجوار كل محطة موقف للسيارات".