وزير التعليم المصري يتحدث عن وقف الدراسة بسبب سوء الطقس

وقال شوقي، في تصريحات لصحيفة "الوطن" المصرية: "هناك متابعة دائمة في المدارس، ونحاول منع تكدس أولياء الأمور".

وتابع وزير التعليم المصري: "أما بالنسبة لقرار وقف الدراسة لسوء الأحوال الجوية، هذا أمر يخص المحافظ في كل محافظة وليست الوزارة".

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ومضى شوقي، بقوله: "لا يوجد حاليًا ما يستدعي هذا (وقف الدراسة) إطلاقا، فالوزارة تسعى إلى تقديم تعليم عالي الجودة لجميع التلاميذ بمختلف مراحل التعليم المختلفة".

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أما عن الوضع الصحي في المدارس، فقال وزير التعليم المصري: "الوضع الصحي بجميع المدارس ممتاز للغاية، تزامنا مع رابع أيام العام الدراسي الجديد"، مشيرا إلى أن غرفة العمليات المركزية "تتابع سير العملية التعليمية لحظة بلحظة؛ للتأكد من انتظامها، وعدم وجود أي أزمات تؤثر على سير العملية التعليمية بالمدارس، لا توجد أي إصابات بكورونا بين التلاميذ والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية".

وبعث وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، برسالة لأولياء الأمور، قال فيها: "اطمئنوا على أولادكم لأنهم في عنينا، ومعندناش إصابات بفيروس كورونا بالمدارس".

موضحا أن العملية التعليمية تسير بصورة متميزة في مختلف مدارس الجمهورية، ولا يوجد أي أزمات تؤثر على سير اليوم الدراسي.