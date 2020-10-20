إسرائيل والإمارات توقعان 4 اتفاقيات تعاون

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن مراسم توقيع الاتفاقيات جرت في المطار الإسرائيلي. وشملت الاتفاقيات مجال الطيران والإعفاء المتبادل من التأشيرات للسياح من البلدين، وحماية الاستثمارات والعلوم والتكنولوجيا. ووقّع من الجانب الإسرائيلي وزير المال "يسرائيل كاتس" ووزيرة النقل "ميري ريغيف"، ووزير العلوم والتكنولوجيا "يزهار شاي" ومدير عام هيئة السكان "شلومو مور- يوسف". وفي وقت سابق اليوم، وصل وفد حكومي إماراتي، إلى إسرائيل، في أول زيارة رسمية منذ التوقيع على اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين، منتصف الشهر الماضي.

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