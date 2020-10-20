السيسي: لا يمكن لأي قوة خارجية الاعتداء على مصر

وجاءت تصريحات الرئيس المصري، خلال حفل تخريج دفعات الكليات العسكرية والكلية الحربية، والتي نقلتها مواقع مصرية محلية.

وتابع الرئيس المصري: "لن يستطيع أحد من الخارج أن يعتدي على مصر، لأننا لا نعتدي على أحد".

​وأكمل السيسي، بقوله: "كما أن قوة الجيش المصري عظيمة ولن يستطيع أحد الاعتداء على مصر".

ووجه الرئيس المصري رسالة إلى خريجي الكليات العسكرية، بقوله: "المهمة التي ينبغي أن تضيفوها لكم، هي بناء وعي حقيقي".

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وأردف: "المهم أن يتم نقل هذا الوعي لأخوك المجند الذي بجوارك، لينقله بدوره إلى أسرته".

​واستدرك الرئيس المصري، قائلا: "لا يوجد أي تحدي يمكن أن يواجهنا في مصر إلا وينبغي أن نواجهه بوعي حقيقي".

وأتم السيسي: "البعض يقولي لماذا الإلحاح في الإشارة لهذا الخطر؟، لأنه لا يقل خطر عن أي معتدي على الدولة".​