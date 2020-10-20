وجاءت تصريحات الرئيس المصري، خلال حفل تخريج دفعات الكليات العسكرية والكلية الحربية، والتي نقلتها مواقع مصرية محلية.
وتابع الرئيس المصري: "لن يستطيع أحد من الخارج أن يعتدي على مصر، لأننا لا نعتدي على أحد".
وأكمل السيسي، بقوله: "كما أن قوة الجيش المصري عظيمة ولن يستطيع أحد الاعتداء على مصر".
ووجه الرئيس المصري رسالة إلى خريجي الكليات العسكرية، بقوله: "المهمة التي ينبغي أن تضيفوها لكم، هي بناء وعي حقيقي".
وأردف: "المهم أن يتم نقل هذا الوعي لأخوك المجند الذي بجوارك، لينقله بدوره إلى أسرته".
واستدرك الرئيس المصري، قائلا: "لا يوجد أي تحدي يمكن أن يواجهنا في مصر إلا وينبغي أن نواجهه بوعي حقيقي".
وأتم السيسي: "البعض يقولي لماذا الإلحاح في الإشارة لهذا الخطر؟، لأنه لا يقل خطر عن أي معتدي على الدولة".
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي: لا يمكن لأي قوة خارجية الاعتداء على مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.