شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الكهرباء توضح طريقة تقسيط قيمة الفواتير والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت شركة الكهرباء طريقة تقسيط قيمة الفواتير أو المديونية المتعلقة بالاستهلاك من خلال الموقع الإلكتروني للشركة. وقالت السعودية للكهرباء عبر حساب العناية بالمشتركين، ردا على عميل استفسر بشأن طريقة تقسيط الفواتير، إن طلب تقسيط المديونية يتم عبر الموقع الإلكتروني للشركة (هنا الرابط)، أو من خلال تطبيق ALKAHRABA.

كانت هذه تفاصيل خبر شركة الكهرباء توضح طريقة تقسيط قيمة الفواتير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.