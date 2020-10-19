دراسة: ثلثا المتعافين من كورونا يعانون أضراراً في الرئة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

حذرت دراسة من أن نحو ثلثي المتعافين من فيروس كورونا ما زالوا يعانون ضرراً بأعضاء في الجسم، بعد ثلاثة أشهر من خروجهم من المستشفى.



وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن باحثي جامعة أوكسفورد خلصوا إلى أن 60% من المتعافين، الذي تم نقلهم إلى المستشفى لإصابتهم بفيروس كورونا، ما زالوا يعانون التهاباً في الرئة بعد مرور ثلاثة أشهر على شفائهم.

وقال الباحثون إن أشعة التصوير بالرنين المغناطيسي أظهرت أن 30% من المتعافين يعانون ضرراً دائماً في الكلى، و26% يعانون ضرراً في القلب، و10% في الكبد.

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كما ظهر على المتعافين دلالات على تغيرات في الأنسجة في أجزاء من المخ، كما كان أداؤهم في الاختبارات البدنية والادراكية سيئاً.

وقد عانى ثلثا المرضى ضيقاً دائماً في التنفس، وظهر على 55% منهم دلالات على إرهاق عقلي وبدني.

وعززت الدراسة، التي شملت 58 شخصاً من المتعافين من الكورونا، القلق المتزايد بشأن صحة وحالة الأشخاص الذين يتمكنون من النجاة من الفيروس.

وكانت الدراسة قد شملت 58 مريضاً كانت لديهم أعراض متوسطة إلى حادة لفيروس كورونا، وجرى نقلهم لتلقى العلاج في مستشفيات جامعة أوكسفورد في الفترة ما بين مارس ومايو 2020