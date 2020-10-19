مصرع مصري في حادث دهس في الكويت... فيديو

وتم نقل جثة الوافد، الذي يبلغ من العمر 53 عاما، إلى الطب الشرعي . والذي تعرض للدهس من قبل مركبة منطقة السالمية، بحسب صحيفة "الراي" الكويتية.

وأمد شاهد السلطات الأمنية الكويتية برقم لوحة السيارة، التي فر صاحبها هاربا عقب الواقعة.

يشار إلى أنه في شهر يوليو/ تموز تعرض وافدين مصريين لحوادث دهس في الكويت، أسفرت عن مصرع أحدهما.

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وذكرت صحيفة "الراي" الكويتية، أن المتوفي من مواليد 1985، وكان ملقى على الأرض خارج سور إحدى المزارع التي يعمل بها، ولدى وصول رجال الأمن والطوارئ الطبية إلى المكان عثروا عليه جثة هامدة، ونقل جثمانه إلى الطب الشرعي، بحسب ما صرح به مصدر أمني.

أما حادثة الدهس الثانية، فوقعت في منطقة السالمية، وتم إسعاف المصري التي تعرض لها، وهو يعمل في مجال توصيل الأدوية والمستلزمات الطبية إلى الصيدليات.

وبحسب رواية المصدر للصحيفة الكويتية، فإنه أثناء توجه الوافد إلى إحدى الصيدليات، توقف عند بقالة لشراء زجاجة ماء، تاركا سيارته في وضعية التشغيل، وفجأة شاهد شخصا لا يعرفه يفتح بابها ويحاول الانطلاق بها، وعندما حاول منعه تحرك بها ودهسه، وتوارى عن الأنظار.

وتعرض المصري لإصابات متفرقة في جسده، وأبلغ الأمنيين أنه ترك في سيارته مبلغ 600 دينار، بالإضافة إلى كمية من الأدوية.