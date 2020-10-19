صحيفة تكشف اسم جنرال أمريكي وضع حجر الأساس للتطبيع بين الإمارات وإسرائيل

ووفقا لصحيفة " وول ستريت جورنال"، فإن الخطوة الأولى نحو التطبيع كانت في 11 أغسطس / آب 2017، عندما تحطمت مروحية عسكرية إماراتية في اليمن. وأسفر الحادث عن مقتل ثلاثة جنود وإصابة سبعة آخرين، من بينهم شاب من العائلة المالكة.

© REUTERS / STRINGER

وأضافت الصحيفة أن الإمارات لجأت إلى الولايات المتحدة طلباً للمساعدة، وأجرى جيش الأخيرة عملية إنقاذ ناجحة بتنسيق الجنرال ميغيل كورري، وهو الآن مستشار خاص للبيت الأبيض. مشيرة إلى أن الجنرال أصبح بطلاً حقيقياً للنخبة الإماراتية، بما في ذلك ولي عهد إمارة أبو ظبي والحاكم الفعلي للبلاد، محمد بن زيد آل نهيان.

Advertisements

وأشارت الصحيفة إلى أن علاقة الجنرال كورري الوثيقة بالقادة الإماراتيين لعبت دورًا مهمًا وغير متوقع للإدارة الأمريكية نفسها في مفاوضات سرية لتحقيق صفقة تاريخية بين الإمارات وإسرائيل.

ووفقا لمصادر الصحيفة، فإنه قبل وقت قصير من توقيع معاهدة التطبيع في البيت الأبيض، أشار وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زيد آل نهيان، عم الأمير الذي تم إنقاذه في اليمن، إلى الجنرال كورري وقال لترامب "هذا الجنرال جزء من عائلتي. لولاه لما حدث هذا (توقيع الاتفاقية)".

وشهد البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، يوم 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، توقيع اتفاقيتي سلام بين الإمارات وإسرائيل، والبحرين وإسرائيل. وأقام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حفلا لتوقيع الاتفاقيتين، بحضور وفود من الإمارات برئاسة عبد الله بن زايد، والبحرين برئاسة وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني، فيما يرأس الوفد الإسرائيلي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.