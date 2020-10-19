وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن "وفدا إماراتيا برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لشركة الظاهرة الزراعية، خديم عبد الله الدرعي، قام بزيارة لدولة إسرائيل تلبية لدعوة من شركة نتافيم، أكبر وأهم الشركات الإسرائيلية الرائدة في مجال حلول الري المبتكرة والزراعة المتقدمة وبرعاية من وزارة الزراعة والتنمية الريفية في إسرائيل".
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والتقى الوفد الإماراتي وزير الزراعة والتنمية الريفية الإسرائيلي، ألون شوستر، لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة وسبل تعزيز التعاون التجاري والزراعي إضافة إلى بحث عدد من المواضيع المتعلقة بالأمن الغذائي في البلدين.
ووقع الوفد الإماراتي مع شركة نتافيم، في ختام الزيارة، مذكرة شراكة استراتيجية وتعاون بين الجانبين، لافتتاح مكتب إقليمي في الإمارات لإعداد دراسات لتطوير عمليات الري والزراعة في الإمارات، ومشاريع شركة الظاهرة الزراعية.
فيما وقعت شركة الظاهرة الإماراتية مذكرة تفاهم ثانية مع شركة "جرابا"، لبحث تعاون الشركتين في زراعة وإنتاج الأصناف الجديدة ذات حقوق الملكية الفكرية في الفواكه.
وكشفت "وام" أن "هذه المذكرة تتيح المزيد من فرص العمل المشتركة بين الجانبين وبشكل خاص الدول التي تتواجد فيها شركة جرابا حاليا إضافة إلى إمكانية العمل معا في دول أخرى تعمل الظاهرة فيها حاليا أو تنوي الدخول إليها".
ووقع الوفد الإماراتي مذكرة تفاهم ثالثة مع مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة الإسرائيلية "فولكاني"، بهدف إجراء دراسات حول آثار الملوحة على الإنتاج الزراعي وبشكل خاص تأثيرها على الزراعة الصحراوية والبيوت البلاستيكية والزجاجية والنخيل وإنتاج الفواكه.
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كان مجلس وزراء الإمارات قد اعتمد، بوقت سابق من اليوم الاثنين، قرارا بالمصادقة على "الاتفاق الإبراهيمي" الموقع مع إسرائيل، والذي يقضي بتطبيع التعاملات وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع تل أبيب.
جاء ذلك بعدما صوت الكنيست الإسرائيلي، الخميس الماضي، بأغلبية على اتفاق التطبيع مع الإمارات الذي جرى التوقيع عليه في واشنطن منتصف الشهر الماضي المعروف بـ"اتفاقية ابراهام"، ليصبح نافذا وفق القانون الإسرائيلي.
كانت هذه تفاصيل خبر وفد إماراتي في تل أبيب لتوقيع مذكرات تفاهم في المجالين الزراعي والتقني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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