شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة»: استدعاء⁩ 1588 مركبة «نيسان أرمادا» لخلل في «نافخ الوسادة الهوائية» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أعلنت وزارة “التجارة” عن ⁧استدعاء⁩ 1588 مركبة موديل نيسان أرمادا “Armada” 2014 – 2015 ، وذلك لوجود خلل في نافخ الوسادة الهوائية لجهة السائق قد يؤدي إلى خروج شظايا معدنية حادة عند وقوع حادث مما قد يتسبب في إصابة خطيرة.

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وشددت الوزارة على أهمية التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال موقعrecalls.sa.

كما دعت التجارة أصحاب هذه السيارات إلى التواصل مع الشركة لاستبدال نافخ الوسادة مجاناً .