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شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة»: استدعاء 1588 مركبة «نيسان أرمادا» لخلل في «نافخ الوسادة الهوائية» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
أعلنت وزارة “التجارة” عن استدعاء 1588 مركبة موديل نيسان أرمادا “Armada” 2014 – 2015 ، وذلك لوجود خلل في نافخ الوسادة الهوائية لجهة السائق قد يؤدي إلى خروج شظايا معدنية حادة عند وقوع حادث مما قد يتسبب في إصابة خطيرة.
وشددت الوزارة على أهمية التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال موقعrecalls.sa.
كما دعت التجارة أصحاب هذه السيارات إلى التواصل مع الشركة لاستبدال نافخ الوسادة مجاناً .
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