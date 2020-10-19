شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: نتوقع عودة الإصابات للارتفاع من جديد في حال التهاون بالإجراءات الاحترازية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة: إن الوزارة تتوقع عودة إصابات فيروس كورونا للارتفاع من جديد خلال الأسابيع القادمة بالمملكة في حال التهاون بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأكد الربيعة خلال كلمة له اليوم، أن المملكة حريصة على تأمين اللقاح فور التأكد التام من مأمونيته وفعاليته.

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ووجه الربيعة النصيحة لكل من لديه أعراض بالتوجه لعيادات تطمن، مضيفاً: “نحن في مركب واحد والتقصير من البعض يؤثر على الجميع”.

وأوضح أن عدد من دول العالم تشهد موجة ثانية وقوية لفيروس كورونا، وأحد الأسباب هو عدم الالتزام بالتباعد أو التهاون في لبس الكمامة.

وأكد أن المملكة تشهد انخفاضا ملموسا في عدد حالات كورونا بشكل عام والحالات في العناية المركزة بشكل خاص، مشيراً إلى أن القيادة جعلت صحة المواطن على رأس أولوياتها.