وزير التعليم المصري يستجيب لولي أمر ويقرر الاستعانة بـ "يوتيوب"

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وقال شوقي إنه سيتم تخصيص قناة على "يوتيوب" لكل حلقات قناة "مدرستنا" للصفوف الدراسية كافة، بحسب موقع "مصراوي".

وتغطي قناة "مدرستنا" كل الحصص للمواد داخل المجموع للصفوف الدراسية من الرابع الابتدائي حتى الثالث الاعدادي.

وجاء إعلان الوزير عن تخصيص قناة على "يوتيوب" لـ "مدرستنا" ردًّا على مقترح أحد أولياء الأمور على غروب "ادعم طارق شوقي" على "واتس آب".

وقال وزير التربية والتعليم إنه سيتم إتاحة ذلك قريبا، دون تحديد موعد بعينه.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد حددت جداول عرض الحصص التعليمية للمواد الأساسية (المواد داخل المجموع) من الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث الإعدادي على القناة التعليمية "مدرستنا".

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وأمس الأحد، أطلقت الوزارة بث قناة "مدرستنا" على النايل سات، من خلال تردد: ١٢٣٠٣ أفقي/ معدل الترميز: ٢٧٥٠٠ / معامل تصحيح الخطأ: ٥/٦.

وفي وقت سابق الإثنين، قال شوقي عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، إن قناة "مدرستنا" تغطي كل الحصص للمواد داخل المجموع للصفوف الدراسية من "الرابع الابتدائي" حتى "الثالث الاعدادي"، بحسب المصدر ذاته.

وأضاف:" بدأنا الحصص "باللغة العربية" لأن الغالبية الكاسحة من الطلاب في مدارسنا الحكومية المجانية العربية يحتاجون هذه الحصص قبل غيرهم، وسوف نضيف حصصا للعلوم والرياضيات باللغات الأجنبية تباعا رغم قيود الجهد والتكلفة والزمن".

وكشف الوزير عن إطلاق قناتين أخريين في 15 من الشهر المقبل، الأولى لتغطية حصص الصفوف من "الأول الابتدائي إلى الثالث الابتدائي"، والثانية لتغطية حصص الصفوف من "الأول الثانوي إلى الثالث الثانوي".