طائرة ترسم إشارة في سماء قطر لتذكر بقضية عالمية... فيديو

وذكّرت الخطوط الجوية القطرية، من خلال رسالة على طريقتها الخاصة، بنشر التوعية بسرطان الثدي، حيث نفذت طائرة بفريق من النساء رحلة جوية رسمت من خلالها الشعار الخاص للتوعية بسرطان الثدي في سماء قطر.

وبحسب الخطوط الجوية القطرية، فقد تضمنت الرحلة طيارين وطاقم مقصورة ومراقبي (ATC) ومهندسين ومرسلين وركاب.

وقامت الرحلة، على مدار 63 دقيقة، "برسم" شريط في سماء قطر، من خلال رحلة قامت بها طائرة من طراز "بوينغ 787-8".

ونشرت الشركة بيانا على صفحتها في "تويتر"، قالت فيه: "في إطار دعمنا لحملة التوعية بسرطان الثدي، قمنا بالأمس برسم الشعار الورديّ المميز للتوعية بسرطان الثدي في سماء قطر، وقام بتنفيذ (الرحلة الوردية) الخاصة بنا رقم QR9901 طاقم كامل من السيّدات، على متن طائرة من طراز بوينغ 787 دريملاينر".