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وأكدت الألوية مقتل 6 من جماعة "أنصار الله" بينهم قائد المجاميع المهاجمة وإصابة عشرات آخرين خلال الاشتباكات.
وجاءت الاشتباكات غداة إعلان القوات المشتركة إحباط محاولات تسلل نفذتها الجماعة صوب مناطق ومزارع قريبة من خطوط التماس في قطاعي الجَبلية والفَازة في مديرية التُحَيتا، وقطاعي مديرية حَيْس ومنطقة الجَاح في مديرية بيت الفقية جنوبي الحديدة، مشيرةً إلى مقتل وإصابة عدد من عناصر الجماعة.
كانت هذه تفاصيل خبر القوات اليمنية تعلن مقتل 6 من مسلحي "أنصار الله" بينهم قيادي في الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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