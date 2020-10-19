استهداف رتل للقوات الأمريكية قرب حقل "العمر" النفطي شرقي سوريا

ونقلت مصادر محلية من البلدة لمراسل "سبوتنيك" في دير الزور، أن عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق بالقرب من أحد مكاتب الحوالات في البلدة، انفجرت صباح اليوم لدى مرور رتل للاحتلال الأمريكي أثناء توجهه الى حقل العمر النفطي الذي تتخذه كقاعدة لقواتها.
© Sputnik . KAREEM TEEBI
وتابع المصدر أن المنطقة تشهد حالة من الاستنفار، حيث بدأ الجيش الأمريكي بتسيير طائرات دون طيار لتمشيط المنطقة، كما بدأ مسلحو تنظيم "قسد" الموالي لقوات الاحتلال الامريكي بنشر العديد من الحواجز والتدقيق المشدد على المارة.
من جهة أخرى تابعت قوات قسد الموالية للاحتلال الأمريكي تطبيق الحظر على التنقل بالدراجات النارية حيث تم مصادرة العشرات من الدراجات وإحراق أخرى.
يذكر أن المنطقة تشهد حالة من الفلتان الأمني ومقاومة من أبناء العشائر الرافضة لوجود قوات الاحتلال الامريكي في المنطقة.
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